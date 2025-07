Serie A 2025/2026: chi rischia la retrocessione? Analisi e quote

La nuova stagione di Serie A 2025/2026 si avvicina, portando con sé l’attesa per la corsa allo Scudetto e la battaglia per evitare la retrocessione. I principali bookmaker hanno già cominciato a delineare le squadre maggiormente a rischio, fornendo indicazioni sulle possibilità di permanenza nella massima serie.

Nel contesto delle candidate alla retrocessione, spiccano la Cremonese, il Pisa e il Verona, seguite dal Lecce. La Cremonese, tornata in Serie A dopo un’ emozionante finale playoff in Serie B, è considerata tra le più vulnerabili, con una quota di retrocessione fissata a 1.83 su Bet365. Gli analisti puntano sulla debolezza dell’organico nel confronto con i ritmi del massimo campionato.

Il Pisa, neopromosso dopo 34 anni di assenza, affronta una sfida difficile: la retrocessione è quotata a 2.00. Nonostante un’ottima stagione in Serie B, il passaggio alla massima serie richiede rafforzamenti mirati per garantire stabilità.

L’Hellas Verona ha evitato la retrocessione nella stagione passata, ma la nuova annata non promette serenità: con una quota di 2.38 per il passaggio in Serie B, il club deve affrontare seri interrogativi sulla solidità della rosa.

Infine, il Lecce, che ha già lottato per salvarsi, presenta una quota di 2.62. La necessità di migliorare l’esperienza e la qualità della squadra risulta fondamentale per affrontare le sfide in arrivo.

In vista di una stagione intensa, le squadre chiamate a dimostrare resilienza si preparano a combattere fino all’ultimo per non retrocedere.