Serie A, 12 squalificati per la 22ª giornata

Non solo i calciatori diffidati e ammoniti durante la 21ª giornata: anche Barella e Simeone, che hanno ricevuto sanzioni durante la finale di Supercoppa, saranno squalificati nella 22ª giornata di campionato che partirà venerdì sera con l’anticipo in programma tra Cagliari e Torino.

Ecco la lista completa dei calciatori che salteranno il prossimo turno:

Posch (Bologna)



Calhanoglu (Inter)



Immobile (Lazio)



Zaccagni (Lazio)



Kvaratskhelia (Napoli)



Cajuste (Napoli)



Biraghi (Fiorentina)



Badelj (Genoa)



Frendrup (Genoa)



Paredes (Roma)



Barella (Inter)



Simeone (Napoli)

Sanzionata anche l’Udinese per i cori razzisti nei confronti di Maignan. La società friulana dovrà disputare un turno di campionato a porte chiuse. Ecco il comunicato del Giudice Sportivo:

“Il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea ha sanzionato l’Udinese per gli insulti razzisti rivolti al portiere del Milan Maignan: il club friulano giocherà a porte chiuse la prossima gara interna col Monza. Salata sanzione per la Salernitana che dovrà pagare due multe per un totale di 50mila euro: 40mila per il lancio di oggetti dopo il gol del momentaneo 1-1 del Genoa e altri 10mila “per avere omesso di impedire l’ingresso in campo di persona non autorizzata che rivolgeva al Direttore di gara espressioni ingiuriose”.

Fantacalcio.it per Adnkronos