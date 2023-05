Serie A, 11 squalificati nella 37a giornata

Sono undici gli squalificati nella prossima giornata di campionato, l’elenco completo: Orsolini (Bologna), Gagliardini (Inter), Caldirola (Monza), Elmas (Napoli), Gunter (Sampdoria), Tressoldi (Sassuolo), Udogie (Udinese), Bandinelli (Empoli), Parisi (Empoli), Daniliuc (Salernitana), Gyomber (Salernitana).

La 37esima giornata di Serie A si apre venerdì con l’anticipo tra Sampdoria e Sassuolo, mancheranno Gunter nelle fila blucerchiate e Ruan Tressoldi tra i neroverdi; riecco Amione nel Doria dall’inizio e poi Ferrari al centro della retroguardia emiliana. L’assenza di Orsolini pesa nel Bologna che sfiderà un Napoli, dal canto suo, orfano di Elmas; spazio dal lato rossoblu ad Aebischer, mentre negli azzurri chance per Politano nel tridente dall’inizio. Inter priva di Gagliardini, si rivedrà Calhanoglu dal 1′ minuto in mediana. Il Monza sfida il Lecce in casa senza Caldirola, terzetto di difesa allora completato da Marlon con Izzo e Pablo Marì. In Udinese-Salernitana saranno assenti per squalifica Gyomber e Daniliuc negli ospiti poi Udogie nei bianconeri; occasione per Troost-Ekong e Lovato nella difesa granata, a presidio della corsia mancina dei friulani ci sarà Zeegelaar. Infine un Empoli, aritmeticamente salvo, scenderà in campo domenica al Bentegodi contro il Verona, ma mister Zanetti dovrà ovviare alle assenze di Parisi e Bandinelli; sulla sinistra di difesa spazio a Cacace, invece in mediana chance per Haas.

Fantacalcio.it per Adnkronos