Serial killer americani: storie di orrore in Predatori

Stefano Nazzi, giornalista e scrittore, esplora nel suo libro “Predatori” le storie dei serial killer più spietati d’America. Presentato in anteprima alla 26esima edizione di Pordenonelegge, il volume evidenzia come gli assassini seriali non siano un fenomeno moderno, ma una realtà presente da secoli. Nazzi menziona figure storiche come Locusta, avvelenatrice dell’imperatore Claudio, e Gilles de Rais, che commise atrocità nel XV secolo.

Nel libro, Nazzi si concentra sui serial killer americani, poiché oltre la metà di questi criminali è originaria degli Stati Uniti. Le loro storie sono diventate simboli collettivi di paura, come quella di Ted Bundy, un uomo affascinante che uccideva giovani donne, o John Wayne Gacy, che si mascherava da clown e seppelliva adolescenti sotto la sua abitazione.

L’interesse del pubblico per la cronaca nera è cresciuto, stimolato dall’empatia verso le vittime e i loro familiari. Seguendo i vari casi, gli espositori possono affrontare il terrore in modo controllato e cercare di comprendere comportamenti inspiegabili.

Nazzi cerca di narrare queste storie senza spettacolarizzarle, puntando sulla comprensione dei fatti e sull’impatto emotivo già forte per il pubblico. La discussione su cosa generi un serial killer è complessa: i traumi infantili e l’ambiente in cui crescono possono giocare un ruolo cruciale. Ad esempio, tra gli anni Sessanta e Novanta, molti serial killer attivi negli Stati Uniti potrebbero essere stati influenzati dalla Guerra del Vietnam e dalla diffusione della pornografia.

Infine, Nazzi esprime preoccupazione per l’aumento dei femminicidi, legato all’incapacità di alcuni uomini di accettare i cambiamenti sociali riguardanti il ruolo della donna. Inoltre, ricorda con particolare angoscia il caso di Tommaso Onofri, un omicidio senza logica apparente. Nella vita quotidiana, si definisce una persona normale, appassionato di calcio e dedicato alla famiglia e agli amici.