Seri Industrial, ricavi in leggero calo a 43,5 milioni di euro nel primo trimestre

– Seri Industrial, società quotata su Euronext Milan e operante nel settore della materie plastiche e degli accumulatori elettrici, ha chiuso il primo trimestre 2024 con ricavi pari a 43,46 milioni di euro, con una riduzione di 237 migliaia di euro -1% rispetto al precedente periodo di riferimento.

Nel complesso, i ricavi risultano impattati negativamente dalla riduzione dei prezzi medi di vendita nei business tradizionali delle materie plastiche e delle batterie al piombo-acido, a seguito della riduzione dei costi delle materie prime e dell’energia dopo lo shock sui mercati dovuto alla guerra in Ucraina, e positivamente dalla consuntivazione di ricavi per la vendita di batterie al litio per 2,4 milioni di euro e dall’incremento dei volumi di vendita e del fatturato, nonostante i minori prezzi medi di vendita, nel settore delle batterie al piombo-acido in tutti i segmenti di business e nel segmento di business Pipes&Fittings.

Foto: © Veerasak Piyawatanakul