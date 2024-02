Sergio smonta i piani del Grande Fratello e di Greta: il gieffino non ci sta

Beatrice Luzzi è il pilastro di questa edizione del Grande Fratello, ma la dinamica dell’uno contro tutti ha stancato (non solo la gieffina) e gli ascolti e il mood sui social ne sono la più lampante dimostrazione. Quindi cosa resta (a parte gli incontri settimanali dei Perletti)? Forse un possibile triangolo alchemico tarocco. Greta Rossetti nelle scorse settimane ha detto in maniera molto chiara di non essere interessata a Sergio D’Ottavi e nemmeno a Vittorio Menozzi (che vedeva come un fratellino e sul quale aveva un pensiero segreto che non le poteva far provare il minimo interesse sentimentale). L’ex tentatrice di Temptation Island però qualche giorno fa si è confidata con Perla Vatiero e si è detta pronta ad ‘aiutarli’ (chi?), aprendosi e parlando del suo rapporto ‘carino e coccoloso’ con D’Ottavi.

Sergio: il triangolo no!

Ma se uno era il fratellino e l’altro non le piaceva, mercoledì notte Greta ha cambiato idea e a Letizia Petris ha confessato: “Adesso ancora no so decidere. Mi piacciono entrambi nella mia vita, ma non so definirli bene. vuoi o non vuoi uno mi dà la sicurezza da uomo che mi capisce e mi comprende, mi sento protetta e sostenuta. Vitto è un rapporto adolescenziale, che sei con gli occhioni… No so di cosa ho bisogno adesso nella mia vita“.

Probabilmente credendo di essere ancora a Temptation la Rossetti ieri ha fatto due confronti, il primo con Vittorio e il secondo con Sergio, al quale ha palesato la sua indecisione: “Sento che per me è difficile, vuoi o non vuoi è difficile. Vuoi o non vuoi… l’unico modo per facilitarmi è vivermela“.

D’Ottavi però ha subito smontato la chimica artistica farlocca: “Ancora con questo vuoi o non vuoi? Hai creato un triangolo che non esiste, perché le amicizie non creano triangoli, non creano dinamiche e poi perché…“. Non sapremo mai cosa ha continuato a dire il gieffino, perché la regia ha subito cambiato inquadratura, regalandoci il primo piano della musa di Greta, donna Perla Vatiero intenta a truccarsi.