Sergio Ramelli, 50 anni fa l’omicidio a Milano: il ricordo di Meloni

Sergio Ramelli è stato ricordato dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante il convegno “Sergio Ramelli. Il coraggio delle idee” a Milano. La Meloni ha sottolineato il coraggio necessario per essere liberi in un’epoca così difficile, evidenziando come la morte di Ramelli, avvenuta cinquant’anni fa, sia divenuta un simbolo per generazioni di militanti di destra. Ha esortato a riflettere sul significato del suo sacrificio e a ricercare verità e giustizia.

La storia di Ramelli, raccontata da chi lo conosceva e lo sosteneva, illustra il suo amore per l’Italia e la sua decisione di condividere le sue idee senza odio. Anita, sua madre, ha dedicato gran parte della sua vita a onorare la memoria del figlio, insegnando dignità e amore. Meloni ha osservato che, dopo più di cinquant’anni, la memoria di Ramelli inizia a essere maggiormente condivisa, contribuendo a riparare una ferita nella coscienza nazionale e richiamando l’attenzione su tutte le vittime della violenza politica.

La premier ha avvertito i giovani di non farsi ingannare dai cattivi maestri e di perseguire la libertà, la bellezza e il rispetto delle proprie idee con amore. Ha denunciato la persistente spirale di odio e violenza, sottolineando l’importanza di raccontare la storia di Ramelli per riconoscere e neutralizzare i germi di quell’odio, affinché tali tragedie non si ripetano mai più. La memoria di Ramelli rappresenta un monito per le generazioni future, in un contesto in cui la violenza non deve essere vista come strumento legittimo per affermare le proprie idee.