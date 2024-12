Sergio Perez, addio alla Red Bull: le sue dichiarazioni

Dopo quattro stagioni di successo, Sergio Pérez e la Oracle Red Bull Racing hanno concordato di separarsi alla fine della stagione 2025. Pérez ha espresso la sua gratitudine per il tempo trascorso con il team, sottolineando che correre per la Red Bull è stata un’esperienza indimenticabile. Ha ricordato i record battuti e i traguardi raggiunti, ringraziando il personale del team, dagli ingegneri ai meccanici, e in particolare i fan, specialmente quelli messicani, per il loro sostegno incondizionato. Ha concluso affermando l’importanza di non arrendersi mai.

Christian Horner, Team Principal della Red Bull, ha anch’egli ringraziato Pérez per il suo contributo al team durante le ultime quattro stagioni, evidenziando come, dal suo ingresso nel 2021, abbia svolto un ruolo cruciale nelle vittorie che hanno portato a due titoli Costruttori e alla prima doppietta nella classifica piloti. Horner ha elogiato la determinazione di Pérez, che ha ottenuto cinque vittorie, tutte su circuiti cittadini, definendolo un membro estremamente popolare e una parte preziosa della storia del team.

Pérez è entrato a far parte della Red Bull nel 2021 e durante le sue quattro stagioni ha partecipato a 90 gare, vivendo il periodo più fruttuoso della sua carriera di 13 anni in Formula Uno. Ha segnato cinque vittorie, tra cui quella al Gran Premio di Monaco e un paio nel Gran Premio dell’Azerbaigian, guadagnandosi il soprannome di ‘Re delle strade della F1’. Ha anche giocato un ruolo fondamentale nella conquista dei titoli di Campionato Costruttori nel 2022 e nel 2023, e come vicecampione della scorsa stagione ha contribuito alla prima doppietta del team nella classifica piloti.

Per quanto riguarda la formazione della squadra per il 2025, ulteriori annunci verranno fatti a tempo debito. Tra i possibili sostituti di Pérez, il neozelandese Liam Lawson è considerato un candidato forte. La separazione tra Pérez e la Red Bull segna la fine di un’era proficua, ma entrambi le parti si sono espresse con rispetto reciproco e gratitudine per i successi ottenuti insieme.