Sergio Melone musica italiana

Sergio Melone, un insegnante di inglese, attore e cantautore, ha pubblicato il suo debut album “Deleted Scenes”, un progetto che combina la sua esperienza in musica, didattica e racconto digitale. L’album è composto da dieci brani in lingua inglese che esplorano la vita quotidiana e il linguaggio cinematografico con un’impostazione più adulta rispetto ai suoi lavori precedenti.

Il punto di partenza dell’album sono le scene che non vediamo, quelle che si fermano prima di trovare una forma e che avrebbero potuto modificare una relazione. “Deleted Scenes” nasce da queste storie che non hanno fatto in tempo a diventare tali, dalle possibilità interrotte sul nascere, dagli inizi che non si sono mai trasformati in un capitolo vero e proprio.

Il progetto discografico si incrocia con la sua attività di docente, che lo porta a confrontarsi con una generazione che vive relazioni brevi e discontinue. L’album esplora la zona intermedia in cui molte relazioni oggi si muovono, un territorio in cui le probabilità non diventano mai esperienza e che lascia una traccia più complessa di quanto appaia.

I brani dell’album, come “Without Me”, “With Me”, “The Sun and the Moon” e “The Reason Why I’m Broken”, si muovono tra vita quotidiana e linguaggio cinematografico, con un’impostazione più adulta e una grammatica del cinema che diventa strutturale. L’album alterna pop ballad intime e un linguaggio che guarda alla narrativa cinematografica più che alla retorica amorosa.

Sergio Melone è un cantautore, attore e ballerino italiano nato a Bari e cresciuto a Roma. Ha debuttato nel 2023 con il singolo “With Me” e nel 2025 con “The Reason Why I’m Broken”. La sua musica nasce dalla sua vulnerabilità e dalle difficoltà del quotidiano, intrecciando la sua ricerca di equilibrio tra accettazione e insicurezze con una narrazione che abbraccia chiunque si sia mai sentito spezzato.