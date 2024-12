Sergio Mattarella: Un Giorno da Attore nel Cortometraggio Telethon con Mavi

Sergio Mattarella partecipa come attore nel cortometraggio “Una giornata pazzesca”, prodotto dalla Fondazione Telethon, in occasione della 35esima maratona della fondazione sulle reti Rai. In questo corto, il Presidente della Repubblica interpreta sé stesso e interagisce con una giovane bambina di 10 anni di nome Maria Vittoria, affettuosamente chiamata “Mavi”. Mavi soffre di atrofia muscolare spinale (Sma), una grave patologia neuromuscolare che colpisce un neonato su 10.000 e che porta alla progressiva perdita dei motoneuroni, indispensabili per il movimento. Questa malattia rappresenta la causa più comune di morte infantile.

La maratona della Fondazione Telethon si svolgerà dal 14 al 22 dicembre, e il cortometraggio, diretto da Francesca Archibugi, racconta il sogno di Mavi di diventare una giornalista. Nel film, Mavi ha l’opportunità di intervistare il Presidente al Quirinale, trasformando così il suo sogno in realtà. La regista ha dichiarato che questo corto le ha offerto emozioni che superano quelle di un film di grande budget, permettendole di approfondire il lavoro fondamentale della Fondazione Telethon riguardo le malattie rare infantili.

Mattarella, nel cortometraggio, non è solo il presidente che tutti conosciamo, ma anche una persona di grande dolcezza e ironia. Dopo ogni ciak, domandava a Mavi come fosse andata la loro performance. Si tratta della prima esperienza da attore del Presidente e del diciannovesimo corto prodotto da Rai Cinema per Telethon, che sarà distribuito attraverso i canali digitali della Fondazione, della Rai, di Fandango e sul sito ufficiale del Quirinale.

Questa iniziativa serve a promuovere il finanziamento di 37 progetti di ricerca sulla Sma, attualmente portati avanti da 51 ricercatori. La storia di Mavi trae origine dalla realtà di molti bambini che combattono contro la SMA, un obiettivo comune che unisce la Fondazione Telethon e l’impegno del presidente Mattarella. La presenza di Mattarella contribuisce a dare maggiore visibilità e sostegno a questa nobile causa, facendo emergere l’importanza della ricerca per la cura e la lotta contro malattie rare come l’atrofia muscolare spinale.