Sergio Mattarella risponde alla Fanelli: “Non ho attitudini”

Sergio Mattarella, il presidente della Repubblica, ha interagito in modo ironico con Emanuela Fanelli durante la serata d’apertura della Mostra del Cinema di Venezia. In un film di Paolo Sorrentino, Toni Servillo interpreta un presidente di finzione. La Fanelli, conduttrice del evento, ha scherzato chiedendo a Mattarella di partecipare con un cameo. In risposta, il presidente ha scritto una lettera dove afferma: “Non ci si improvvisa attori, tanto meno alla mia età non esattamente giovanile”.

Nel suo messaggio, Mattarella ha espresso il valore del cinema per la cultura italiana, sottolineando come questo medium possa trasmettere bellezza e valori, specialmente in un periodo di incertezze globali. La serata ha visto momenti toccanti, come il tributo a Werner Herzog, che ha ricevuto il Leone d’Oro alla carriera, con Francis Ford Coppola che ha parlato del suo grande lavoro e della sua vita.

Tra gli ospiti anche nomi noti come Cate Blanchett e Tilda Swinton, mentre la platea ha applaudito affettuosamente il regista Herzog, che ha espresso gratitudine per le amicizie coltivate nel corso degli anni. La Mostra di Venezia ha dato il via a un’edizione ricca di emozioni, riflessioni e tributi al vasto mondo del cinema.