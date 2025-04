Sergio Mattarella in ospedale per impianto di pacemaker: le condizioni del presidente

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è stato ricoverato all’ospedale Santo Spirito di Roma per un intervento programmato di impianto di un pacemaker. Il Quirinale ha comunicato che si tratta di un intervento non emergente, preannunciato da tempo, e non ci sono motivi di preoccupazione. Mattarella, 83 anni, ha svolto le sue attività ufficiali prima del ricovero, incontrando il primo ministro del Montenegro, Milojko Spajic, al Quirinale. L’intervento si è svolto la sera del 15 aprile, intorno alle ore 21, nel reparto di Cardiologia, diretto dal professor Roberto Ricci.

Secondo le informazioni dell’ospedale, le condizioni di Mattarella sono buone, e si prevede che il ricovero duri al massimo 48 ore, con possibilità che il presidente torni al Quirinale già il giorno successivo. Mattarella ha in programma alcuni giorni di riposo, estendendo il suo soggiorno a Palermo per trascorrere le festività pasquali con la famiglia.

Tutti gli impegni ufficiali della prossima settimana restano confermati. Il primo appuntamento è fissato per il 23 aprile, con un incontro al Quirinale con esponenti delle associazioni combattentistiche e d’Arma in occasione dell’ottantesimo anniversario della Liberazione. Inoltre, il 25 aprile, durante la festa della Liberazione, Mattarella parteciperà a eventi a Genova. Messaggi di auguri sono giunti da vari esponenti politici, tra cui Giorgia Meloni e Matteo Renzi, esprimendo vicinanza al presidente durante il suo ricovero.