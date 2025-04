Sergio Mattarella: Gli Attacchi al Presidente negli Ultimi 10 Anni e l’Indifferenza di Salvini

Sergio Mattarella è stato operato al cuore il 15 aprile all’ospedale Santo Spirito di Roma per l’impianto di un pacemaker. Nonostante l’intervento fosse programmato, ha sorpreso molti italiani. Tutti i leader politici, da Giorgia Meloni a Antonio Tajani, hanno espresso auguri di pronta guarigione, tranne Matteo Salvini, il cui silenzio è particolare visto il suo passato di attacchi al presidente della Repubblica.

Il governatore leghista Luca Zaia ha invece inviato un messaggio di sostegno, sottolineando l’attenzione di Mattarella verso il Veneto. Salvini, negli anni, ha criticato frequentemente Mattarella, soprattutto nei primi anni del suo mandato, a partire dal 2015 con dichiarazioni forti sui social. Ad esempio, ha manifestato dissenso nei confronti del presidente e della sinistra, definendo un suo intervento come una “pessima giornata per l’Italia”. Nel 2016 ha commentato negativamente il presidente, affermando che persone più “arzille” di lui meritavano attenzione e denunciando aria di regime.

Tuttavia, nel 2018, dopo il veto di Mattarella su Paolo Savona come Ministro dell’Economia, Salvini si oppose all’idea di impeachment, riaffermando il rispetto per il presidente. Recentemente, dopo le dichiarazioni di Mattarella sulla sovranità europea, Salvini inizialmente sostenne le dimissioni del presidente, ma in seguito affermò di avere rispetto per lui e che non chiedevano le sue dimissioni. La situazione segna un cambio nei rapporti tra Salvini e Mattarella, riassumendo conflitti e momenti di sostegno.