Sergio Japino dirige qualificazione italiana Hip Hop Dance Championship

L’ 8 aprile (a partire dalle ore 10), le migliori Crews italiane di Hip Hop e Street Dance si affronteranno sul palco del Gran Teatro Geox di Padova per conquistare un posto al World Hip Hop Dance Championship, il campionato del mondo di Hip Hop e Street Dance in programma a Phoenix (Arizona) dal 30 Luglio al 6 Agosto. Le Crews che passeranno la fase preliminare pomeridiana si esibiranno in una serata di grande spettacolo condotta dalla Mc e Dj Kristine e animata dal DJ e producer portoghese Gui Mees. Sei le categorie in gara, composte da 5 a 9 ballerini che sono. Questo l’elenco: Junior (dai 7 ai 12 anni), Varsity (dai 13 ai 17 anni), Adult (over 18). La categoria Mini Crew, composta da 3 ballerini, e quelle di Junior Varsity Mega Crew e Mega Crew composte da 10 a 40 ballerini. Le Crews che si qualificheranno a Padova potranno rappresentare l’Italia al World Hip Hop Dance Championship e si sfideranno con altre Crews provenienti da oltre 50 paesi nel mondo.

Hip Hop International Italy è diretto da Sergio Iapino, che ha ideato quella che per la Dance Community Italiana sarà un’esperienza incredibile. “Da diversi anni mi sono appassionato all’hip hop e sono davvero felice che questo tipo di danza si stia affermando sempre più anche in Italia – ha detto – dove inizia a suscitare sempre maggiore interesse, sia nei giovani che nel pubblico in generale”. Le Crews si sfideranno davanti ad una giuria internazionale composta da giudici certificati ed affermati, Del Mak (Inghilterra), Vitor Kpez (Portogallo), Andreas Maintz (Germania), Adrienn Rez (Ungheria), Jöel 91Pact (Francia), Miss Funk (Italia). I giudici saranno guidati da Meg Vasselli (Italia), capo giuria internazionale e direttrice tecnica di Hip Hop International Italy.

Migliaia di spettatori seguiranno le centinaia di artisti che si esibiranno sul palco del Gran Teatro Geox di Padova, messo gratuitamente a disposizione da Valeria Arzenton, produttrice illuminata e fondatrice di ZedLive per gli spettacoli dal vivo. “L’hip hop è una disciplina completa, un connubio di danza e sport che alcuni ragazzi esprimono raggiungendo livelli altissimi – ha spiegato Valeria Arzenton – mi sembrava doveroso offrire loro un palcoscenico che gli fornisse l’opportunità di incantare il pubblico col proprio talento, come è successo a me la prima volta che li ho potuti ammirare. Mi auguro che questo possa diventare un appuntamento annuale fisso per il Gran Teatro Geox di Padova”.