Sergio D’Ottavi torna a parlare di Greta e ritratta sulle “scappatelle”

Dopo tre mesi di relazione ieri pomeriggio Sergio D’Ottavi ha annunciato la rottura con Greta Rossetti. L’ex gieffino ha fatto intendere di essere stato lui ad aver preso questa decisione dopo ‘scappatelle’ e ‘mancanze di rispetto’, però sul web c’è anche chi assicura che sia stata Greta a volere per prima la fine della storia.

D’Ottavi in una stories di Instagram ha spiegato i motivi che l’hanno portato a sbottare pubblicamente: “Un tradimento si può perdonare, però serve il coraggio e la lealtà di ammettere tutto e soprattutto non si deve cercare di giustificarsi quando si viene beccati. Non si può costruire una relazione su fondamenta fatte di bugie, mancanze di rispetto, scappatelle e superficialità“.

E se la parola “tradimento” può essere più vaga, lo è un po’ meno “scappatella”, che secondo il dizionario del Corriere della Sera significa: “Trasgressione ai doveri morali e di fedeltà, soprattutto a quelli coniugali”.

Dopo la stories dell’ex concorrente del Grande Fratello, Greta e i suoi familiari hanno lucchettato i loro profili Instagram e per diverse ore li hanno resi privati. Sergio invece ha cancellato lo sfogo e ieri notte ha fatto una precisazione che suona come una retromarcia.

Sergio D’Ottavi specifica: “Nessun tradimento fisico”.

Poche ore dopo aver annunciato la fine della relazione con la Rossetti, D’Ottavi è tornato su Instagram e ha dichiarato che chi non conosce i fatti potrebbe aver frainteso, che non ci sono stati tradimenti fisici e che gli dispiace se quello che ha detto ha leso l’immagine della sua ex: “Mi dispiace fortemente se la pubblicazione delle motivazioni della storia riguardante me e Greta possano ledere la sua immagine, sopratutto per chi non conoscendo esattamente la realtà dei fatti possa fraintenderli. Vi chiedo gentilmente di non esprimere giudizi cattivi laddove non è avvenuto un tradimento fisico“.

Il surfista a questo punto poteva pensarci 5 minuti in più prima di sbottare. Intanto Greta ha replicato alle accuse mosse dal suo ex compagno.