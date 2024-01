Sergio deluso da alcuni gieffini: “Mancanza di rispetto, ho i brividi”

La casa del Grande Fratello ieri si è divisa in due: da una parte chi ha compreso che Beatrice Luzzi è uscita per un grave lutto e chi invece deve aver capito che è andata a farsi una vacanza pagata alle Maldive. Se Vittorio Menozzi e Fiordaliso hanno pianto, Rosanna Fratello ha chiesto di non gridare e Marco Maddaloni ha consigliato di evitare di cantare, dall’altra c’è chi ha ballato, saltato, limonato con gli schiaccianoci, pensato all’organizzazione di feste, parlato di karma, come se nulla fosse accaduto, come se una loro coinquilina che ha diviso le loro stesse stanze per quattro mesi non avesse dovuto lasciare la casa per la morte del padre. Delle reazioni orrende di certi gieffini si è accorto Alfonso Signorini, ma anche qualcuno nella casa, in primis Sergio D’Ottavi.

Sergio D’Ottavi spiazzato dagli atteggiamenti di certi inquilini.

Ieri sera Sergio è rimasto senza parole quando ha visto balli e canti di alcuni concorrenti: “Devo dire che qui manca proprio il rispetto, prima ho visto quello ballare e ridere e mi sn venuti i brividi“.

D’Ottavi si è confidato anche con Marco Maddaloni, dicendo che in quella casa servirebbe un po’ di solidarietà sportiva, soprattutto quando succedono certe cose che vanno oltre al gioco: “Io tra poco vado a letto, sono abituato alla solidarietà, ci vorrebbe più rispetto. Ma anche chi non era suo amico. Ci vorrebbe una solidarietà sportiva quando succedono queste cose grosse. Anche perché nel momento in cui è stato detto si sapeva. Io e te abbiamo portato rispetto nel nostro. Ok che il dispiacere vero lo prova lei, ma la solidarietà serve“.

Questi ci ricordano quanto sono cattolici, si mettono a pregare tra segni della croce e applausi, si offendono se uno non vuole fare l’albero di Natale e poi in un momento come questo li vediamo festeggiare come al carnevale di Rio.

SERGIO HAI TUTTA LA MIA STIMA:”Io sono abituato alla solidarietà,qui manca proprio il rispetto.Prima ho visto quello(Giuseppe)ballare e ridere e mi sono venuti i brividi!”…90 MINUTI DI APPLAUSI! #grandefratello #Luzzers pic.twitter.com/tWVHHKqQgC — domenico fors (@Domenico1oo777) January 3, 2024

