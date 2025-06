Sergio Castellitto: Riflessioni sul Cinema e Libertà Creativa

Sergio Castellitto, attore e regista di fama, continua a essere protagonista nel panorama culturale italiano, con progetti che spaziano dal thriller vaticano “Conclave” a eventi come il Filming Italy Sardegna Festival. Nonostante le recenti polemiche personali e professionali, Castellitto mantiene un’analisi lucida e critica della situazione attuale del cinema.

Castellitto riflette sul suo recente passato al Centro Sperimentale, evidenziando il dolore e le difficoltà vissute. Parla anche del caso di Francis Kaufmann, un produttore che ha ingannato il sistema per ottenere 800 mila euro di fondi pubblici con progetti fittizi. “Se non fosse una tragedia, sarebbe una commedia”, afferma, sottolineando la logica diabolica della burocrazia che minaccia la creatività cinematografica. Critica inoltre la recente polemica riguardo il premio ex aequo a Matilda De Angelis ed Elodie, sostenendo che nei premi istituzionali dovrebbe essere riconosciuta l’unicità del talento.

Infine, Castellitto parla del figlio Pietro, descrivendo il suo talento caotico come una benedizione. “Ha la libertà di esprimersi che io non avrei”, afferma, lodando la capacità di Pietro di affermarsi senza essere schiacciato dal peso delle personalità dei genitori. Castellitto, quindi, si proietta verso il futuro, con la speranza di tornare a lavorare dietro la macchina da presa, alimentato dalla creatività e dalla passione per il cinema.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: kisskiss.it