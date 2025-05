Sergio Castellitto e il mistero dei cassonetti scomparsi a Roma: la sua versione

Il nome di Sergio Castellitto è recentemente balzato agli onori della cronaca per il “cassonetto-gate”, che ha avuto luogo a Roma, nel quartiere Parioli. Davanti alla sua abitazione, alcuni cassonetti dell’Ama sono stati spostati, creando polemiche. L’assessore e i funzionari dell’Ama stanno valutando la possibilità di presentare una denuncia per quella che considerano un’azione illegittima.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Castellitto ha sempre mostrato malcontento per la presenza dei bidoni della raccolta differenziata, preoccupato per il decoro e i cattivi odori. Nella notte tra il 20 e il 21 aprile, i cassonetti dell’indifferenziata sono stati spostati nel suo cortile e, sebbene siano poi riapparsi brevemente dietro il cancello, non sono più visibili dalla strada.

Margaret Mazzantini, moglie di Castellitto, ha fornito la sua versione, affermando che i cassonetti sono stati rimossi temporaneamente tramite una regolare richiesta di occupazione di suolo pubblico. Ha aggiunto che i coniugi disponevano di un permesso per la rimozione.

Non è chiaro perché i cassonetti non siano stati riposizionati lungo la strada, e il comitato di zona Le Muse spera che vengano ripristinati al più presto, sottolineando che appartengono alla collettività. La situazione, dunque, è in evoluzione e si attendono aggiornamenti sul caso.