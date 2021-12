Una bella sorpresa sotto l’albero per Sergio Cammariere: a Natale la Fimi (Federazione Industria Musicale Italiana), dopo 18 anni dall’uscita della canzone ‘Tutto quello che un uomo’, ha certificato il brano Disco d’Oro, con oltre 35mila download e streaming. “Oggi – ha commentato Cammariere all’Adnkronos – ho ricevuto questa bella sorpresa. È un regalo di Natale speciale per chi come me lavora e vive di musica. Il brano così entra di diritto tra i brani sempreverdi, i cosiddetti evergreen, le canzoni italiane più amate nel mondo. È un bel riconoscimento al lavoro dei miei discografici, Biagio Pagano e Fabrizio Giannini in primis, a Roberto Kunstler che ha scritto il testo della canzone, e ai miei musicisti, ai tecnici e collaboratori. Senza dimenticare tutte quelle persone che da anni mi seguono sui social”, conclude Cammariere, che con ‘Tutto quello che un uomo’ si classificò al terzo posto al Festival di Sanremo 2003, aggiudicandosi il Premio della Critica e il premio Miglior Musica.