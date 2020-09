Continua la sfilata di attori che difendono la Ares e Alberto Tarallo dalle accuse di Adua e Morra. Dopo Manuela Arcuri, adesso anche il fratello Sergio Arcuri ha detto la sua sul famoso AresGate. L’attore de L’Onore e il Rispetto ha dichiarato che il produttore effettivamente consigliava tutti gli artisti che aveva nella sua agenzia, ma che non avrebbe imposto mai niente a nessuno.

“Sì era un ambiente sano e io l’ho frequentato tanto. Quello che c’è sempre stato era un “clan”, nel senso che si viveva come una grande famiglia. Alberto aveva una villa meravigliosa a Zagarolo. Dopo la tragedia, un po’ perché è fallita la Ares un po’ perché ha subito questo grande lutto, non ci siamo più frequentati. L’ho sentito per il funerale e nei primi periodi, poi non ci siamo più sentiti.

Certo ti davano dei consigli, quello sicuramente. Su come comportarti, ad esempio. Tarallo anche a me consigliava le cose. Un esempio, proprio a proposito di Grande Fratello. Mi proposero di farlo e lui mi disse che la trovava una cavolata. Ma se dicessi che mi ha imposto di non farlo direi una sciocchezza (ride, ndr). Sicuramente ti dava dei consigli, ma come li ha dati a mia sorella, a me e a chi ha lavorato con lui, ma consigli anche abbastanza perentori. Secondo me questa cosa va fatta così perché è giusto così. Però poi sceglievi tu. Anche a me disse che avrei dovuto cambiare nome, perché chiamandomi “Arcuri” mi avrebbero sempre paragonato a mia sorella. Ma io, che ero fiero del mio cognome, volli mantenerlo.

Morra, si sentiva il nuovo Mastroianni. Poi la carriera si è arenata. Probabilmente ne attribuisce le colpe a Tarallo. Colpe che magari Tarallo ha pure, perché forse gli ha fatto fare solo un certo tipo di personaggio e non lo ha fatto studiare. Molti attori dell’Ares decidevano di non studiare perché si sentivano già arrivati.

Tarallo faceva un po’ il mecenate. Prendeva queste persone semi sconosciute nelle quali individuava del potenziale, come fanno le major a Hollywood. Ma con il benestare di chi era contento di lavorarci e di fare ciò che diceva Tarallo. Se non eri contento potevi tranquillamente rifiutare, non ti costringeva”.