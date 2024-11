Serginho e il lutto per il figlio Diego: la reazione dei tifosi

L’ex calciatore Serginho, noto per essere stato un giocatore del Milan e della nazionale brasiliana, ha condiviso il suo profondo dolore per la morte del figlio Diego, scomparso tre mesi fa a causa di un’embolia polmonare. Nel suo post su Instagram, ha espresso la mancanza che sente per il figlio: “Tre mesi senza di te, mio amato figlio, amico e compagno fedele. Mi manchi ogni giorno di più.” Diego, di soli 20 anni, è morto il 7 agosto a causa di un’infezione che ha portato a un infarto polmonare. Serginho, il cui vero nome è Sérgio Cláudio dos Santos, ha descritto il dolore come indescrivibile e ha rivelato quanto apprezzasse le piccole cose del loro rapporto come i messaggi, le chiamate, e gli abbracci stretti.

L’ex calciatore ha invocato Dio tutte le giorni, cercando conforto in un momento così difficile. Ha chiesto a Dio la forza di convivere con questo dolore e la nostalgia, concludendo il messaggio con una toccante dichiarazione d’amore: “Da tuo padre Sergio, ti amo per sempre.” Il post è stato accompagnato da una foto che li ritrae insieme, ed è stato accolto con una grande ondata di affetto da parte dei tifosi e dei fan. Serginho ha riferito di aver ricevuto numerosi messaggi di sostegno che lo hanno confortato, paragonando questa vicinanza a quella che sente durante i cori a San Siro.

Diego Paiva dos Santos, il figlio di Serginho e della stilista Lia Paiva, è morto durante una degenza in ospedale. Secondo la madre, la causa principale della sua morte sarebbe stata la setticemia causata da batteri, complicata dall’uso eccessivo delle sigarette elettroniche, evidenziato anche da una radiografia che mostrava un polmone danneggiato. Lia Paiva ha spiegato che l’uso dello svapo ha contribuito all’aggravarsi delle sue condizioni di salute. La scomparsa di Diego ha colpito profondamente non solo la sua famiglia, ma anche il mondo del calcio, che si è unito al dolore di Serginho in questo momento difficile.