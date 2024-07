Serena Williams non riconosce Federica Pellegrini che la tagga ironicamente su Instagram

Federica Pellegrini in questi giorni non ha potuto non presenziare alla Defense Arena di Parigi per assistere alla finale femminile dei 200 metri in stile libero che sono la sua specialità. Accanto a lei, seduta fra gli spalti, un’altra numero uno dello sport, Serena Williams. La campionessa del tennis, però, pare non abbia riconosciuto la collega nuotatrice. A raccontarlo è stata proprio “la Divina”.

Una foto delle due sportive è stata condivisa su Instagram dalla pagina World Aquatics: “La Regina dei 200 metri stile libero @kikkafede88 era nell’arena per il SUO evento“. Federica Pellegrini ha così messo like al post e lo ha commentato taggando proprio la tennista. “@serenawilliams, sì, tu non mi conosci ma io ti conosco molto bene non ti preoccupare sono un’amica“.

Serena Williams and Federica Pellegrini watching the swimming competitions #Olympics pic.twitter.com/nQokaJDZtc — Serena’s snatched wig (@Danidilo2) July 29, 2024

Al momento però Serena Williams non ha messo like al commento di Federica Pellegrini né ha risposto. Probabilmente quella notifica, seppur proveniente da un account verificato, le sarà finita fra le altre migliaia che le arrivano ogni ora.

“Chi non conosce Federica Pellegrini? La risposta sarebbe semplice e banale: nessuno. Eppure non è così perché proprio in occasione dei 200 metri stile libero alle Olimpiadi, la specialità assoluta della Divina si è consumato un fuoriprogramma divertente sulle tribune della Defense Arena dove si disputano tutte le gare di nuoto a Parigi. L’ex pluricampionessa azzurra è rigorosamente presente in questi giorni, inquadrata dalle telecamere e immortalata dai fotografi, seduta al fianco di Serena Williams. Che non l’ha riconosciuta”.

