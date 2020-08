Serena Rutelli è stata due mesi nella casa del Grande Fratello 16 senza farci sentire praticamente mai la sua voce. A molti era comunque piaciuta la sua immagine acqua e sapone e il suo atteggiamento da ragazza della porta accanto, altri invece avevano fatto il tifo per la sua bella storia d’amore con Alessandro Prince Zorresi.



In un anno le cose sono un po’ cambiate, la figlia di Barbara Palombelli ha ceduto a dei piccoli ritocchi estetici e su Instagram in molti l’hanno criticata dicendo che ha esagerato e che adesso ha “le labbra a canotto”.

“Non è nulla di eccessivo quello che ho fatto, grazie lo stesso. – ha risposto Serena Rutelli – Io non mi fermo mai ai pregiudizi, vado avanti per la mia strada perché so quanto valgo. Io non vedo cose cosi eccessive però si vede che ognuno la vede nel modo che vuole vedere ma per me va bene tutto cosi. ma è difficile arrivare al fatto che sono padrona del mio corpo? Purtroppo questo è un mondo pieno di pregiudizi”.