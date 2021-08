“Credo di essere stata scelta per questo ruolo perché c’è questo desiderio di comunicare una ripartenza, una rinascita, una positività. E io sono così, il sorriso mi contraddistingue e sicuramente lo porterò sul palco del Palazzo del Cinema del Lido”. Serena Rossi parla così all’Adnkronos del suo ruolo di madrina della Mostra del Cinema di Venezia. “La pandemia è già più alle spalle dell’anno scorso. Io cerco sempre di guardare in avanti e l’orizzonte comincia a schiarirsi, le nuvole a diradarsi. Se siamo tutti bravi però”, dice l’attrice che è vaccinata e dichiaratamente pro-vax e che ammette di lavorare da molte settimane al discorso con cui domani darà il via alla 78ma Mostra. Un discorso che non dimenticherà la situazione dell’Afghanistan e delle donne afghane: “Da mamma, da donna, da cittadina del mondo ho sentito il desiderio di inserire nel discorso un passaggio su questo tema”, sottolinea. “È vero che siamo ad una festa però quello del Lido è un palcoscenico importante dal quale si possono lanciare anche delle riflessioni: non è giusto voltare la faccia dall’altra parte”.





Fonte