Serena Rossi: La Casa da Sogno con Vista Mozzafiato a Roma

L’attrice Serena Rossi, protagonista della serie Mina Settembre 3, vive con la sua famiglia in un appartamento luminoso nella zona Ostiense di Roma. Mari Fratus, giornalista, descrive la vita quotidiana di Rossi, che ama circondarsi di silenzio, mare e letteratura, con Il Libro dell’inquietudine e un romanzo di Zafon sul comodino. Serena, nota per il suo ruolo in Un posto al sole e per il suo talento, è sposata con Davide Devenuto, incontrato sul set, e sono genitori di Diego, nato nel novembre 2016. La famiglia Rossi-Devenuto risiede in un ampio appartamento con una vista mozzafiato sulla Piramide di Ostiense e sul gasometro, icona del quartiere.

Dalle immagini condivise su Instagram, appare evidente la bellezza della loro casa, caratterizzata da ampie vetrate che lasciano entrare luce naturale. Gli interni sono accoglienti, con un open space nel soggiorno decorato in tonalità beige e verde, una grande libreria e vari dettagli come foto, quadri e piante. La camera da letto presenta pareti color salvia e lampade sospese. Questo appartamento riflette la personalità di Serena Rossi, combinando eleganza e un’atmosfera familiare, creando un ambiente che trasmette calore e comfort. La sua passione per Roma si unisce all’amore per Napoli, sua città natale, rendendo la sua dimora un rifugio speciale e significativo.