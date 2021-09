Si sta per chiudere la 78esima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, oggi scopriremo chi vincerà il prestigioso Leone d’oro. Ma non siamo qui per parlare dei film in gara, perché ieri sera Serena Rossi e Jennifer Lopez ci hanno regalato un bel siparietto trash.

Da due giorni in laguna tutti gli occhi sono puntati sulla coppia dell’anno, quella formata da Jennifer Lopez e Ben Affleck. I due divi americani giovedì scorso sono sbarcati a Venezia per ‘The Last Duel‘ di Ridley Scott, film che Affleck ha scritto insieme all’amico Matt Damon.

L’incontro tra la madrina del Festival di Venezia e la diva di Jenny From The Block.

Ieri sul red carpet Serena Rossi è stata presentata a JLo in quanto ‘madrina della Mostra’. La popstar ha stretto la mano all’attrice italiana ripetendo ‘ah, la madrina‘. Serena ha provato a scambiare due chiacchiere con la star, che però non se l’è filata di pezza ed è corsa ad abbracciare il suo Ben. La Rossi – visibilmente imbarazzata – si è girata verso la fotocamera: “Ok, va bene. Si amano. Mi stacco, perché si amano e mi vergogno“.

Nei commenti del video di Serena Rossi e Jennifer Lopez quasi tutti gli utenti hanno preso le parti dell’artista italiana: “Eppure Serena è La madrina. Dite quello che volete ma è stata un attimo scortese JLo”. “L’ha squadrata da sotto a sopra appena si è avvicinata e poi non l’ha praticamente calcolata. Per non parlare di questa specie di ritorno di fiamma… sembravano due attori del Segreto”. “Sarà anche Jennifer Lopez, ma sei ospite di un evento, quella che si è presentata è la madrina della serata, prestale un po’ di attenzione. E a prescindere da ciò, è stato proprio sgradevole notare come la Lopez abbia immediatamente squadrato dalla testa ai piedi Serena Rossi. Che gran caduta di stile“.

Cara Jennifer, per punizione ti meriti una chiacchierata di un’ora con Chiofalo!

Serena Rossi e l’incontro con Jennifer Lopez, il video.

Non Serena Rossi che si allontana perché si sente in imbarazzo#Venezia78 pic.twitter.com/BbHjoU9l0o — Elisa✰|| waiting for 11 ottobre (@ac_funzioniamo) September 10, 2021

Ben Affleck e Jennifer Lopez che stavano praticamente limonando davanti a Serena Rossi, che dire #Venezia78 — Chiara (@Kiaretta92) September 10, 2021