Serena Rossi: ''In 'Mina Settembre 2' niente sarà come sembra''

Torna su Rai1 in prime time la seconda stagione di ‘Mina Settembre’,



dramedy

sentimentale ambientata a Napoli, che vede protagonista un’assistente sociale del consultorio del Rione Sanità, interpretata da Serena Rossi alla continua ricerca di una soluzione ai problemi degli altri. Il tvmovie, in onda dal 2 ottobre è allo stesso tempo anche il racconto di una donna dal carattere deciso, ma anche dolce e fragile che prova a rimettere in piedi la propria vita. La serie (sei serate) è diretta da Tiziana Aristarco, scritta da Fabrizio Cestaro, Fabrizia Midulla, Silvia Napolitano e Costanza Durante ed è liberamente tratta dai racconti di Maurizio de Giovanni. “Siamo felici di iniziare questa stagione con ‘Mina sette 2’, una serie al femminile di grande successo che quando è partita ha raggiunto quasi 7 milioni di spettatori e una media 25% di share”, sottolinea Maria Pia Ammirati, direttore di Rai Fiction nel corso della presentazione di ‘Mina Settembre 2’. “A Mina e al suo cappottino rosso sono molto affezionata, le voglio bene. Rappresenta la Napoli che mi piace, è una brava persona. In un momento storico in cui il diverso ci spaventa – spiega la Rossi – una serie con una protagonista che accoglie ‘il diverso’ e lo considera la sua priorità di vita sia un bellissimo messaggio. Mina rassicura, ascolta e prova a dare fiducia anche ai giovani. Per quanto riguarda le scelte sentimentali, niente sarà come sembra: una scelta, comunque, la prenderà”. Alla fine della prima stagione Mina ha scoperto che Irene, la sua migliore amica, è stata l’amante di suo padre e che il figlio di Irene, Gianluca, è il frutto di quella storia clandestina. Così ‘zia Mina’ si trova all’improvviso ad avere un fratello. E non è tutto: la sua vita sentimentale è ora a un bivio. Né Claudio (Giorgio Pasotti, ndr) né Domenico (Giuseppe Zeno) l’hanno spuntata e per ora sulla scelta di Mina grava un punto interrogativo. Ma la notizia di un attentato che coinvolge Claudio sconvolge il suo equilibrio, che sente riaffiorare i suoi sentimenti verso di lui.

E allora perché non concedersi una seconda chance? Claudio non potrebbe essere più felice, ma c’è un unico problema: casa sua è mezza distrutta dall’attentato, e quindi toccherà ricominciare a casa di Olga (Marina Confalone, ndr). La quale però si leva subito d’impaccio: ha deciso di partire da sola per una crociera intorno al mondo, un sogno che aveva da tempo. A Mina, un po’ perplessa, non resta che salutarla, pensando che forse questo renderà più facile la relazione con Claudio. Ma la situazione si complica subito. Quando Mina fa il suo ritorno al consultorio, c’è una sorpresa ad attenderla: Domenico anche se continua a lavorare in clinica privata ha deciso di condurre un corso di educazione sessuale in una scuola media della Sanità. E chi meglio di Mina per accompagnarlo in questa nuova avventura? Peccato che quella proposta lasci Mina in un mare di dubbi: come spiegare l’emozione che ha provato nel rivedere Domenico? In più, ecco arrivare un’altra novità: Rosa (interpretata dalla new entry Marisa Laurito, ndr) la sorella di Olga, si presenta a casa sua per ‘qualche giorno’. Giorno che diventa presto settimana. Zia Rosa è il contrario esatto di Olga: affettuosa, premurosa, chiacchierona, pure troppo. Senza contare che la stravagante zia, che sostiene di avere delle specie di premonizioni, inizia a mettere una pulce nell’orecchio a Mina: e se Olga non fosse dove dice di essere? Tra Domenico e la misteriosa partenza di Olga, Mina avrebbe proprio bisogno delle sue amiche. Peccato che con Irene non parli più e che Titti, incinta, abbia altro per la testa. Così non le resta che rivolgersi a una psicoterapeuta.

Con la dottoressa Giulia Postiglione Mina va subito d’accordo. E di seduta in seduta, inizia a sentire sempre più chiaramente che Domenico è l’uomo giusto per lei. Ma quando decide di lasciare Claudio e cambiare direzione scopre che Domenico è già impegnato. Mina dovrà, quindi, scoprire il segreto di sua madre e intanto provare a riprendersi Domenico, impresa che sembra più complicata del previsto. ”È stata una vera sfida fare la seconda serie di un prodotto così amato dal pubblico, riuscire a conservare lo stile dando anche novità a questo nuovo capitolo. Insomma, non tradire il cappotto rosso anche se la nostra Mina ne indossa uno nuovo – aggiunge la regista Tiziana Aristarco – Cambiare la sciarpa portando nuovi colori. La nostra storia parte poche settimane dopo da dove l’avevamo lasciata. Il golfo di Napoli fa spazio a Procida. Ancora con un mare azzurro, abbiamo deciso di ricominciare. Napoli resta però protagonista di questo nuovo racconto che raccoglie tanti nuovi casi che la nostra assistente sociale dovrà affrontare insieme alla sua vita, ai nuovi incontri, all’arrivo di una zia molto ingombrante, ai suoi tormenti sentimentali. Il cast è rimasto lo stesso”

Ci sono tre nuovi importanti ingressi – svela la regista – Marisa Laurito, la sorella di Olga (Marina Confalone), Antonia Liskova un po’ analista e un po’… vabbè lo vedrete e Yari Gugliucci un avvocato che porterà un po’ di scompiglio. Ho cercato di alzare l’asticella di Mina Settembre 2, non dando per scontato nulla. Lavorando sui dettagli e cercando di rendere tutto credibile e moderno”. ”Sempre grande attenzione alla messa in scena, alla recitazione, alle location, ai costumi – conclude – Per me riuscire a raccontare storie vere, quotidiane con semplicità è stato un pensiero costante. Con Serena Rossi è scattata subito la complicità di sempre e ci siamo fatte forza l’una con l’altra in questi sei mesi di duro lavoro”. ‘Mina Settembre 2’ è una coproduzione Rai Fiction – Italian International Film, prodotta da Fulvio e Paola Lucisano.