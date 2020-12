Serena Grandi è stata una delle concorrenti della seconda edizione del Grande Fratello Vip e ce la ricordiamo tutti per il celebre incontro/scontro con Corinne Clery a suon di ‘sei un vecchio baule’. Rivalità che si è presto trasformata in grande amicizia.

Ora, di punto in bianco e con zero rumor alle spalle, Serena Grandi ha pubblicato su Instagram una foto del suo ingresso al Grande Fratello del 2017 con scritto: “Entro al GF Vip che emozione”.

Uno spoiler di quello che farà l’attrice in una delle prossime puntate o un errore di battitura (magari voleva scrivere ‘entrata’ e non ‘entro’?). Il dubbio nasce dal fatto che fra vecchie glorie e nuovi innesti il cast 2.0 del Grande Fratello Vip è composto da ben 19 concorrenti. Che ci sia posto anche per un ventesimo letto?

Grande Fratello Vip, i concorrenti

Andrea Zelletta

Andrea Zenga (in arrivo)

Carlotta Dell’Isola (in arrivo)

Cecilia Capriotti (in arrivo)

Cristiano Malgioglio

Dayane Mello

Filippo Nardi (in arrivo)

Giacomo Urtis

Ginevra Lamborghini (in arrivo)

Giulia Salemi

Maria Teresa Ruta

Mario Ermito (in arrivo)

Pierpaolo Pretelli

Rosalinda Cannavò

Samantha De Grenet (in arrivo)

Serena Grandi (in arrivo)

Selvaggia Roma

Sonia Lorenzini (in arrivo)

Stefania Orlando

Tommaso Zorzi