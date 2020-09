Serena Grandi è stata una grande attrice del cinema italiano ma quando ha deciso di improvvisarsi imprenditrice ed aprire un ristorante a Rimini le cose non le sono andate bene. Dopo solo un anno di attività, purtroppo, è stata costretta a chiudere e nel 2015 ha dichiarato il fallimento.

Dopo una denuncia da parte di un ex dipendente la procura di Rimini ha aperto un’indagine coordinata dal sostituto procuratore Luca Bertuzzi che ha chiesto ed ottenuto la condanna a 2 anni e 2 mesi di carcere per Serena Grandi.

Ospite a Live Non è la d’Urso, Serena Grandi ha dichiarato di essere innocente e di esser intenzionata a far ricorso in appello nei prossimi mesi.

Serena Grandi rigetta le accuse

Secondo quanto dichiarato dalla Grandi, infatti, l’ex dipendente che l’ha denunciata per un mancato pagamento è stato un “ex galeotto” a cui lei aveva dato una seconda possibilità, mentre tutti gli altri avrebbero sempre ottenuto lo stipendio.

Anche l’accusa di distrazione di beni strumentali dal magazzino del ristorante sarebbe pretestuosa secondo l’attrice, dato che in quel magazzino la Grandi aveva portato anche dei beni personali di casa propria fra cui un letto, dei mobili e degli utensili di cucina di proprietà.

“Avendo a Rimini una casa piccola non ci stava tutto, così nel magazzino avevo riposto anche cose mie personali prese dalla mia casa al Parioli. Mi hanno accusato di aver rubato delle padelle, ma quelle padelle erano mie! Una signora mi ha fatto le foto mentre le portavo via e ha detto ‘sono del ristorante’, ma in realtà erano mie”.

Serena Grandi ha poi rigettato anche l’ultima accusa per cui sarebbe stata condannata, ovvero la sparizione del registro contabile. Quelli – secondo quanto dichiarato dall’attrice alla d’Urso – li avrebbe consegnati personalmente (ed ingenuamente) al suo commercialista di fiducia, che li avrebbe persi.

L’attrice ha poi concluso di aver seguito poco il processo a causa dei problemi di salute che ha avuto in questi anni.