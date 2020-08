Ricordate Stella Manente che invocava Hitler mentre passava in mezzo ad un Pride? Bene, ieri sera un’ex gieffina ha fatto uno scivolone altrettanto grave. Serena Enardu ha pubblicato foto e video del compleanno di una sua cara amica, e fin qui nulla di strano. Peccato che sulla torta della festeggiata ci fosse la bandiera nazista, la svastica. Tra le risate dei presenti, un ragazzo dice:

“Cosa vogliamo dirti con la svastica? Niente…c’era un cuore prima. Pensavamo volesse dire comunismo [ride], bandiera arcobaleno”.

Evidentemente Serena e gli amici si sono accorti della grossa, enorme, gigantesca figura di m*rda fatta ed hanno cancellato le storie con la svastica in vista. Peccato che ormai gli screen e i video fossero già circolati ovunque.

Nessuno accusa (ovviamente) Serena Enardu o l’amica di essere delle naziste, ma con certi simboli NON SI GIOCA, MAI! Che non provasse nemmeno a tirare fuori la carta del “era ironia” perché queste schifezze non fanno ridere, quella bandiera infanga la memoria di milioni di persone uccise e ferisce chiunque su questa terra abbia un briciolo di cervello. In questo caso i presenti possono solo scusarsi.

Io non ho parole, anche il video pic.twitter.com/Uz1EpGqzcD — Trash Italiano (@trash_italiano) August 14, 2020

Fa tutto davvero schifo, ma una delle cose più agghiaccianti è la superficialità con cui questa gente abbia pensato che ripostare fosse normale. Non importa come tenteranno di giustificare l’ingiustificabile, diranno che è ironia, ma certi simboli non saranno mai ironia — Paola. 🐍🥁🐧 (@Iperborea_) August 14, 2020

Oggi vi spiego la raccolta differenziata: piatti e bicchieri nella plastica, bottiglie di birra nel vetro e le gemelle Enardu e consorte nel dimenticatoio pic.twitter.com/b7f0qBpiry — Paola. 🐍🥁🐧 (@Iperborea_) August 14, 2020