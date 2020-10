Dopo averlo lasciato intendere ai suoi follower, Serena Enardu la scorsa settimana ha deciso di denunciare Tommaso Zorzi, “l‘ho fatto perché mi ha insultata“. Oggi l’ex tronista di Uomini e Donne durante un’intervista rilasciata a SuperguidaTv ha puntato il dito anche contro Francesco Oppini e Andrea Zelletta. L’ex di Pago ha poi tirato in ballo le dichiarazioni di Alice Fabbrica sul fidanzato di Natalia Paragoni.

“Se non ho querelato Oppini? Io ho depositato il video che vede coinvolti Oppini e Zorzi. Bisogna vedere se ci saranno i presupposti per procedere. In passato chi si è seduto nei salotti televisivi straparlando di me oggi non parla più. Vi siete domandati perché? Semplice. E’ stato querelato. Oppini, Zorzi e Zelletta hanno usato dei termini dispregiativi che nessuno dovrebbe mai rivolgere nei confronti di una donna. Sono stata leggera nel mio comportamento ma l’ho ammesso assumendomi la responsabilità.

Volevo lasciar perdere ma siccome Tommaso ha continuato ho deciso di querelarlo. Oppini poi ha detto a me che sono finta, arrivista e costruita quando durante la prima settimana ci ha provato all’interno della casa con una concorrente e quando si è sentito scoperto si è subito nascosto. Lo stesso Zelletta che come abbiamo visto ha gli scheletri nell’armadio si è permesso di giudicare me. – ha continuato Serena Enardu – Mi dispiace che questi comportamenti siano stati tollerati e che non ci sia stata una punizione come è avvenuto in alcuni casi“.