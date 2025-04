Serena De Ferrari diventa mamma: è nata la piccola Viola di Mare Fuori

Serena De Ferrari, nota attrice di “Mare Fuori”, ha annunciato con gioia l’arrivo della sua prima figlia, Amelia. Sul suo profilo Instagram, ha condiviso un’immagine toccante che ritrae la manina della neonata con un braccialetto, sottolineando il nome “Amelia” e descrivendo il momento come “La mia nuova musica”, accompagnato da un cuoricino rosso. Questo gesto dimostra quanto l’attrice desideri condividere la sua felicità con i follower.

Nata a Torino il 4 maggio 1998, Serena ha una carriera già ben avviata nel mondo dello spettacolo, con ruoli significativi non solo in “Mare Fuori”, ma anche in altre produzioni come “Zero” su Netflix e il film horror “The Bunker Game”. Recentemente ha recitato in “Romeo è Giulietta” di Giovanni Veronesi, interpretando il ruolo di Gemma. La sua versatilità è evidente, riuscendo a passare con naturalezza da ruoli drammatici a comici.

Serena ha iniziato la sua carriera artistica con la musica, studiando canto lirico per cinque anni tra Italia e New York, dove ha anche frequentato il prestigioso Lee Strasberg Theatre and Film Institute. Quest’ultimo le ha permesso di affinare le sue abilità recitative. “Mare Fuori”, in particolare, l’ha introdotta al grande pubblico nel 2020, contribuendo a far decollare la sua carriera.

Oltre alla recitazione, Serena mantiene una certa riservatezza sulla sua vita privata, ma il suo recente annuncio sulla maternità ha rivelato un lato più personale, avvicinandola ulteriormente ai suoi fan. La sua ascesa nel panorama italiano la rende una delle interpreti più promettenti della sua generazione.