Serena Brancale: Scopriamo il fidanzato Dario Morello e la sua fama

Serena Brancale è una cantautrice barese nota, in particolare, per la sua partecipazione al 65esimo Festival di Sanremo nel 2015, competendo nella sezione “Nuove Proposte”. Quest’anno, è tornata in gara nella categoria Big con il brano “Anema e Core”, riscuotendo grande successo. Nella sua vita privata, Serena è legata al pugile Dario Morello, un noto atleta italiano originario di Cetraro, in Calabria. Dario, nato nel 1993, ha iniziato la sua carriera nel pugilato agonistico a soli 14 anni e ha vinto il suo primo Titolo Italiano nel 2008. Nel corso degli anni ha accumulato numerosi titoli, tra cui quello di Campione Italiano dei Pesi Welter nel 2017 e il prestigioso titolo WBC Mediterranean dei pesi medi nel 2023.

Serena e Dario hanno ufficializzato la loro relazione nel 2024, pubblicando una foto insieme sui social network. Nonostante la loro storia sia relativamente nuova, i due mostrano un legame profondo e solido. Si sostengono a vicenda nelle rispettive carriere: Serena pratica boxe per mantenersi in forma, mentre Dario ha messo pausa dai suoi allenamenti per supportarla durante il Festival di Sanremo 2025. Inoltre, entrambi condividono la passione per la salsa e amano cantare insieme in auto. Prima di Dario, Serena ha avuto una relazione con Walter Ricci, attuale fidanzato di Arisa. Le loro vite personali e professionali si intrecciano, rendendo la coppia affiatata e presente l’uno per l’altra.