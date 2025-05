Serena Brancale e Alessandra Amoroso: Nuovo Singolo ‘Serenata’

Serena Brancale e Alessandra Amoroso presentano "Serenata", il nuovo singolo in uscita il 30 maggio.

La collaborazione artistica tra le due cantanti è iniziata durante il Festival di Sanremo, dando vita a una canzone che amalgama elementi popolari con una proposta musicale raffinata. "Serenata" si caratterizza per un ritmo coinvolgente, tra groove mediterraneo e influenze jazz, rendendolo un brano sia ballabile sia emozionante. Le voci di Serena e Alessandra si fondono in una festa musicale, promettendo di diventare uno dei successi dell’estate 2025.

Serena Brancale, dopo il successo di "Anema e Core" e un tour internazionale nei Blue Note Club di Tokyo, Shanghai e Seul, continua a definire il suo stile musicale con questo nuovo singolo.

Il calendario dei concerti di Serena comprende date in diverse città italiane e all’estero, come Napoli, Roma, New York e Lecce, dal 24 maggio al 19 agosto 2025. Tra le date internazionali, ci saranno concerti a Shanghai e Pechino.

Anche Alessandra Amoroso ritornerà sul palco con il "Fino a Qui Summer Tour 2025", che avrà inizio l’11 giugno alle Terme di Caracalla. Il tour prevede concerti in città come Roma, Ferrara e Taormina fino al 7 agosto 2025.

