Serena Bortone onesta sul suo addio a Rai Uno: “Non ho scelto”

Nonostante i buoni ascolti il programma Oggi è Un Altro Giorno è stato chiuso (adesso al suo posto c’è La Volta Buona) e Serena Bortone ha traslocato da Rai Uno a Rai Tre. La conduttrice da settembre è al timone di Che Sarà e proprio di questa nuova avventura hanno parlato ieri a Tv Talk.

Massimo Bernardini ha cercato di fare il punto della situazione: “Avevi uno spazio su Rai Uno arrivato anche a risultati importanti. Poi però ti è stato proposto di andare su Rai Tre a salvare in qualche modo lo spazio che per anni è stato di Gramellini. Insomma una capriola mica da poco“. Serena Bortone però ha fatto una precisazione non da poco.

“No aspetta, mi è stato chiesto, non è che mi hanno proposto. L’azienda mi ha chiesto una cosa, io sono un soldato dell’azienda e ho obbedito. Non ho scelto, questo voglio dire, sia chiaro. Poi io prendo sempre gusto in quello che faccio, altrimenti non lo farei. Qualunque percorso della vita per me è importante e lo affronto sempre con serietà e impegno. Posso avere successo o no, funzionare o no, ma ci metto sempre impegno. Cerco di tirare sempre fuori il meglio da quello che la vita mi propone.

Come mai non ho portato quella vena un po’ sbarazzina e l’unione dell’alto e il basso anche al sabato sera? Io sono sempre me stessa, quindi è complicato dire cosa porto o non porto. Poi è evidente che cambiano gli argomenti e la collocazione. Un conto è fare un programma quotidiano al pomeriggio e un altro è uno show settimanale alla sera. Poi io faccio anche la battuta, ma siamoa ndati incontro al gusto del pubblico in quella fascia. Perché abbiamo visto che interessava più l’informazione che l’intervista fine a sé stessa”.