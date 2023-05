Serena Bortone, le donne in lizza per prendere il suo posto nel pomeriggio

Si rincorrono da marzo le voci di una chiusura di Oggi è Un Altro Giorno, programma di Serena Bortone in onda nel primo pomeriggio di Rai1 dal 2020. Ed alla fine si sono tutte rivelate fondate.

Il Governo Meloni con le nuove nomine Rai ha infatti deciso di non rinnovare Serena Bortone considerata una donna “con ideali troppo di sinistra”. Al suo posto – al contrario di chi sosteneva una promozione di Monica Setta – non è stata ancora presa una decisione.

Secondo quanto scritto da TvBlog il consiglio di amministrazione Rai si radunerà il prossimo 25 maggio e solo allora sarà scelta la conduttrice che prenderà il suo posto. “Una delle poche certezze della nuova Rai targata Roberto Sergio e Giampaolo Rossi, rispettivamente amministratore delegato e direttore generale, è, come anticipato da TvBlog, la sostituzione di Serena Bortone e del suo Oggi è Un Altro Giorno“, si legge sul sito televisivo.

Serena Bortone: da Roberta Capua a Elena Santarelli, tutte le donne in lizza per il suo posto

Il nuovo responsabile del daytime sarà Angelo Mellone. Secondo le indiscrezioni in pole position per prendere il posto di Serena Bortone dovrebbe esserci Roberta Capua. “La fumata bianca arriverà soltanto la prossima settimana, perché una scelta definitiva non sarebbe stata ancora compiuta“. Ma non sarebbe l’unica. Fra le candidate anche: Roberta Morise, Carolina Rey ed Elena Santarelli.

“L’obiettivo, a quanto si apprende da fonti vicine a Viale Mazzini, è cambiare modello narrativo. Tradotto: un programma più stiloso e meno caciarone, con all’interno un segmento dedicato al factual, il genere tv che consiste nel racconto della realtà senza filtri e che funziona soprattutto nel pubblico femminile. Perfetto, nelle idee dei dirigenti Rai, per trainare la soap opera Il paradiso delle signore”.

Chi la spunterà fra tutte?