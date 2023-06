Serena Bortone, l'addio a Oggi è un altro giorno – Video

Serena Bortone saluta il pubblico di ‘Oggi è un altro giorno’ su Raiuno. “Ci avete seguito sempre più numerosi e questo è il mio più grande orgoglio: aver sconfitto il pregiudizio elitario, arrogante e stolto secondo cui voi, il pubblico televisivo, non siete in grado si apprezzare quella che, con un certo razzismo intellettuale, viene chiamata la cultura alta. Il popolo, l’Italia e gli italiani sono molto più avanti di come talvolta li si voglia rappresentare”, le parole della conduttrice rivolte ai telespettatori. Nella prossima stagione televisiva, Bortone passerà su Raitre per condurre il programma del sabato sera.