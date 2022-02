Serena Bortone ha fatto calare il gelo nello studio a Oggi è un altro giorno quando – in collegamento con Michele Bravi per avere un commento a caldo sul Festival di Sanremo – gli ha chiesto dell’incidente che lo ha visto coinvolto nel 2018 e che ha provocato la morte di una donna.

“So che per te c’è stato un prima e un dopo, ne hai parlato, lo hai raccontato e anche questo ti fa onore perché dimostra quanto tu sia una persona sensibile” – ha incalzato la giornalista – “Sei stato protagonista, tuo malgrado, di un evento molto tragico, un incidente che è costato la vita ad una persona; so che per te è stato uno choc dolorosissimo e che ha segnato la tua vita. Come sei riuscito a superarlo, se lo hai superato”.

Michele Bravi, lì per parlare del suo brano sanremese, non ha ovviamente apprezzato questa domanda fatta via Zoom con in studio la Morlacchi con un ciambellone in vita pronta a ballare Vamos A La Playa ed ha così glissato: “Sono tornato a parlare di musica, a parlare di voce e tutto questo mi basta per adesso. Tutto il resto credo vada affrontato con un altro tipo di profondità“.

Serena Bortone, le gaffe del passato

Questa non è la prima volta che Serena Bortone fa una gaffe con un suo ospite. Come dimenticare lo scorso anno quando – sempre in clima sanremese – ha ricordato ad Ermal Meta del suo fantomatico viaggio col gommone per arrivare in Italia.

“In realtà io non sono mai arrivato sul barcone. Mi sarebbe piaciuto molto perché il contatto con l’acqua lo adoro. Non ho avuto la fortuna di vivere questa esperienza”.

Dello stesso parere anche Vittoria Schisano, con cui ha proprio litigato in studio.