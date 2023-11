“Serena Bortone dove sei?” la reazione di Caterina Balivo

Caterina Balivo ieri ha pubblicato su Instagram un Reel ironico in cui commenta con delle espressioni facciali commenti denigratori o provocatori che ha ricevuto sui social. Fra i tanti anche il “Serena Bortone dove sei?“. Anche in questo caso la sua espressione è stata ironica e suggerisce come interpretazione un “mah, boh!“.

L’allusione è ovviamente alla chiusura di Oggi è Un Altro Giorno, il quotidiano che Serena Bortone ha realizzato per Rai1 per tre edizioni dal 2020 al 2023, per far spazio a La Volta Buona di Caterina Balivo. Una decisione che non è stata presa dalle conduttrici che in questo caso sono state semplicemente delle pedine nelle mani del direttore dell’intrattenimento di rete che ha così deciso.

Serena Bortone, il suo commento sul ritorno di Caterina Balivo

Il passaggio di conduttrici in quella fascia oraria su Rai1 è stato commentato anche dalla stessa Bortone su Vanity Fair.

“Quella del primo pomeriggio era la fascia più difficile di Rai 1, il maggiore risultato raggiunto era il 12% di share negli ultimi dieci anni […] No siamo stati premiati, arrivando al 16% di share. E abbiamo fatto vendere tanti libri. Perché ci hanno chiuso? Sono certa che il nuovo direttore del day time [Angelo Mellone, ndr] presenterà al pubblico un programma che farà ascolti ancora più alti, con ospiti ancora più autorevoli“.

Caterina Balivo, per i più pignoli, non ha “rubato” il posto a Serena Bortone, ma se lo è semplicemente “ripreso”. Prima dell’arrivo di Oggi è Un Altro Giorno, infatti, in quella fascia oraria c’era proprio Caterina con il suo Vieni Da Me.