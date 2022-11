Serena Bortone commenta la sua imitazione realizzata da Barbara Foria

A distanza di una settimana da Francesca Fagnani (che ha avuto l’opportunità di commentare la sua imitazione fatta da Vincenzo De Lucia) oggi è toccato a Serena Bortone scontrarsi con il suo alter ego.

Ad imitarla da anni è l’attrice Barbara Foria e oggi Serena Bortone, ospite a Da Noi A Ruota Libera, l’ha commentata.

“Barbara Foria è bravissima, è intelligente e ironica. La mia imitazione è uguale, ho provato a frenare la mia gestualità ma non riesco. Avreste una Serena congelata e anche molto triste, ma così va la vita: 52 anni di vita così!”.

Barbara Foria ha portato in scena il personaggio di Serena Bortone a Quelli Che Il Calcio e nel recente passato anche in una puntata di Tale e Quale Show in qualità di quarto giudice. Ovviamente non è la prima volta che la conduttrice ‘commenta’ l’imitazione: lo scorso giugno le due si sono incontrate durante una puntata di Oggi è Un Altro Giorno.

Serena Bortone commenta il caso Memo Remigi e Jessica Morlacchi

Durante l’intervista Francesca Fialdini le ha chiesto anche un commento a freddo sulla vicenda che ha visto coinvolti Memo Remigi e Jessica Morlacchi.