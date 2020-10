Serena Autieri oggi pomeriggio è stata ospite di Serena Bortone nel suo show pomeridiano di Rai Uno, Oggi è un un altro giorno, dove ha svelato il suo segreto di Pulcinella: la sua storica con Gabriel Garko è stata…una favola!

“Io e Gabriel Garko non siamo mai stati insieme. Abbiamo fatto una fiction insieme, quindi ci siamo visti siamo usciti insieme, ma non siamo mai stati fidanzati. Io adesso sono una donna sposata, con una figlia quindi cambierei argomento. Nel 2020 credo sia un po’ svilente parlare di questo, abbiamo tante cose belle da raccontare”.

I due avrebbero finto una relazione nel 2006 in occasione della promozione della fiction L’Onore e il Rispetto. All’epoca Gabriel Garko (che fingeva di avere 31 anni, quando in realtà ne aveva 34), aveva cavalcato la falsa relazione con l’attrice supportato da diversi settimanali, fra cui Diva & Donna, che all’epoca aveva parlato di vacanze natalizie fatte di incomprensioni e pace ritrovata in occasione delle nozze fra Eva Grimaldi e Fabrizio Ambroso.

Dopo Adua Del Vesco, Manuela Arcuri ed Eva Grimaldi, anche l’ultima fidanzata famosa di Gabriel Gark ha gettato la maschera confessando di non aver mai avuto una vera relazione con lui.

Ora Garko può dormire sonni tranquilli.