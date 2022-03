Serena Autieri sarebbe dovuta essere una delle protagoniste del salotto domenicale di Mara Venier, ma per questioni di tempo la sua ospitata si è limitata ad una esibizione canora.

Quando Mara Venier ha annunciato Serena Autieri, l’attrice napoletana è stata fatta avvicinare all’asta del microfono dalla conduttrice, un gesto che l’ha spiazzata. “Ah, andiamo subito qui?” ha chiesto. “Senti ma per fare un’intervista con te devo venire alle 2 mi sa, cioè quando inizi…”, ha concluso. “Sai, parliamo della guerra e per cui abbiamo modificato completamente [la scaletta, ndr]” – ha replicato Mara Venier, che ha poi continuato: “Non so manco io cosa faremo e come arriveremo alla fine, però intanto siamo qua per presentare il tuo spettacolo in teatro. No?“. “Assolutamente” la fredda risposta di Autieri.

L’attrice ha infatti poi cantato un brano del suo spettacolo teatrale Rugantino.

Serena Autieri: “Per farsi fare un’intervista bisogna venire alle due”

