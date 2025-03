Serbia: massima allerta per la protesta a Belgrado contro Vučić

A Belgrado, migliaia di manifestanti, principalmente studenti, si sono radunati per protestare contro il governo del presidente Aleksandar Vučić. La mobilitazione è stata scatenata dalla recente tragedia del crollo del tetto della stazione ferroviaria di Novi Sad, che ha causato la morte di 15 persone. Le proteste hanno messo in luce l’insoddisfazione popolare verso la gestione del governo e le misure di sicurezza inadeguate. I cittadini chiedono giustizia per le vittime e responsabilità da parte delle autorità.

La manifestazione rappresenta una crescente opposizione al riscontro delle criticità nel sistema politico attuale, con richieste di maggiore trasparenza e migliore governance. L’atmosfera è tesa mentre i manifestanti si mobilitano per far sentire la loro voce. È stata decretata un’allerta massima per garantire la sicurezza durante l’evento, evidenziando la serietà della situazione. Le autorità locali hanno adottato misure di sicurezza per prevenire disordini o situazioni pericolose. La manifestazione si inserisce in un contesto di crescente discontento sociale e politico in Serbia.