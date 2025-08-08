Serata musicale indimenticabile al 099 Art Cafè di Leporano

Venerdì 8 agosto 2025, Leporano (TA) ospiterà un evento musicale imperdibile presso il 099 Art Cafè, a partire dalle ore 21:00. La serata sarà animata dalla band Audiosonik, con la voce potente di Sonia Coppola, e promette di portare il pubblico in un viaggio attraverso le emozioni con successi iconici degli anni ’60, ’70, ’80 e ’90.

L’evento si svolgerà in una location recentemente ristrutturata, dove gli spettatori potranno godere di una combinazione di musica, cibo e drink, il tutto immerso in un’atmosfera ricca di vibrazioni positive. L’ingresso è libero, ma è prevista una consumazione obbligatoria.

Per chi desidera ulteriori informazioni o vuole prenotare un tavolo, è disponibile il numero 0995315856. L’099 Art Cafè si trova in Via Alcide De Gasperi, 37 a Leporano, e rappresenta un’opportunità unica per trascorrere una serata all’insegna della buona musica e del divertimento.