Serata di musica e eleganza alle Terme di Grosseto

Questa sera, alle ore 21.15, le Terme Marine Leopoldo II di Marina di Grosseto ospiteranno un evento di grande richiamo culturale. È in programma il 35° Festival Internazionale “Music & Wine”, un concerto dedicato alla bellezza della musica italiana.

Il tema della serata, intitolato “La melodia italiana fra opera, operetta e canzoni”, rende omaggio alla voce come strumento di espressione artistica. I protagonisti dell’evento saranno il soprano Rebecca Brusamonti, il baritono Alessio Verna e la pianista Angiolina Sensale, che si occuperà anche di fornire brevi introduzioni ai brani in programma. Il concerto offrirà un percorso musicale attraverso le opere di compositori iconici come Verdi, Puccini e Donizetti, esplorando anche l’operetta con titoli come “Fru Fru” e “O Cincillà” di Lombardo e Ranzato. Vi sarà spazio anche per la canzone napoletana e le celebri melodie della musica d’autore, da Artegiani a Lucio Dalla.

L’atmosfera serale sarà particolarmente suggestiva, poiché il concerto si svolgerà a bordo piscina, creando un ambiente unico per ascoltare queste voci rinomate, che calcheranno il palcoscenico di prestigiose istituzioni musicali come il Maggio Musicale Fiorentino e il Teatro dell’Opera di Roma.

Angiolina Sensale, oltre al suo ruolo di concertista internazionale, è direttrice artistica del Festival Ultrapadum e docente al Conservatorio di Piacenza. L’ingresso alla serata è gratuito e non necessita di prenotazione. Il festival è organizzato dagli Amici del Quartetto, con il supporto del Comune di Grosseto, della Fondazione CR Firenze e delle Terme Leopoldine.