Serata d’Artista a Catanzaro

Il 13 gennaio al Teatro Comunale di Catanzaro si terrà una serata speciale, “Serata d’Artista”, un evento nato per caso e diventato una tradizione. La serata è stata presentata dal direttore artistico Salvatore Conforto durante una conferenza stampa tenutasi nel foyer del teatro.

Tutto è iniziato quando Salvatore Conforto ha deciso di festeggiare il suo compleanno in modo diverso, invitando gli amici a portare il loro talento e a condividere la serata con il pubblico. Da quella serata è nato un appuntamento che ha attraversato teatri piccoli e grandi, fino al Politeama, dove nel 2025 più di 120 artisti hanno riempito il palco.

Per l’ottava edizione, si è scelto di tornare al Teatro Comunale, un ritorno alle origini, alla vicinanza e allo sguardo diretto tra chi si esibisce e chi ascolta. La serata vedrà alternarsi attori, cantanti, danzatori, musicisti e performer di ogni genere, tra cui Ginevra Varcasia Vercillo, Sara Turrà, Stefano Ranieri, Tusha Silipo, Emily, Diletta, Anna La Croce, Chrystal e Disco.

Sul palco ci saranno anche il Trio, la Cerulo Jazz Band, la musica classica di Tusha Silipo, il gospel guidato da Maria Elia, il musical con i Movie In Art, la danza con l’energia di Amarte di Valentina Costa e con la presenza magnetica di Leila Kaur. Il teatro sarà rappresentato dal Laboratorio Nuova Scena Acli Arte Spettacolo, mentre il cabaret avrà la firma inconfondibile di Piero Procopio.

La serata sarà condotta da Romina Mazza e Azzurra Conforto e si avvale della collaborazione di FAP ACLI e Mele Grem srl. Il cuore dell’evento è la voglia di stare insieme e di celebrare la comunità che sostiene l’arte. Il 13 gennaio il sipario si alzerà di nuovo, sarà un po’ come tornare a casa.