Dopo aver ascoltato due volte i brani inediti in gara al Festival di Sanremo 2022, ieri è stata la volta della ‘serata cover’. Pubblico, giuria demoscopica e i giornalisti della sala stampa sono tornati a votare gli artisti e i loro omaggi alla musica italiana e internazionale degli anni 60,70, 80 e 90.

Di solito le puntate dedicate ai duetti e alle cover mi hanno sempre annoiato e invece la serata cover di ieri è stata semplicemente perfetta. Tra l’omaggio a Milva fatto dalla Zanicchi (con una voce pazzesca a 80 anni) e quello per Raffaella Carrà di Tananai, il duo Jovanotti ft Morandi, Emma che grida It’s Britney B!tch e La Rappresentante di Lista che ci hanno fatto ballare, sono stati accontentati davvero tutti.

Come prevedibile, a trionfare sono stati Gianni Morandi e Lorenzo Jovanotti, medaglia d’argento per Mahmood e Blanco e terzo gradino del podio per Elisa.

Il podio della serata cover #Sanremo2022 pic.twitter.com/8Lo3l729d7 — Festival di Sanremo (@SanremoRai) February 5, 2022

Serata cover Sanremo 2022, la classifica.

1) Gianni Morandi e Jovanotti, medley

2) Mahmood e Blanco, Il Cielo in una Stanza

3) Elisa, What A feeling

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

Articolo in aggiornamento

Classifica generale (con i voti complessivi delle quattro serate).

1) Mahmood e Blanco, Brividi

2) Gianni Morandi, Apri Tutte le Porte

3) Elisa, O Forse sei Tu

4) Irama, Ovunque Sarai

5) Sangiovanni, Farfalle

6) Emma, Ogni Volta è Così

7) La Rappresentante di Lista, Ciao, Ciao

8) Massimo Ranieri, Lettera di là dal Mare

9) Fabrizio Moro, Sei Tu

10) Michel Bravi, Inverno dei Fiori

11) Achille Lauro, Domenica

12) Matteo Romano, Virale

13) Dargen D’Amico, Dove Si Balla

14) Aka7Even, Perfetta Così

15) Noemi, Ti Amo

16) ditonellapiaga, Rettore

17) Iva Zanicchi, Voglio Amarti

18) Giovanni Truppi, Tuo Padre, Mia Madre, Lucia

19) Rkomi, Insuperabile

20) Le Vibrazioni, Tantissimo

21) Yuman, Ora e Qui

22) Highsnob e Hu, Abbi Cura di Te

23) Giusy Ferreri, Miele

24) Ana Mena, Duecentomila Ore

25) Tananai, Sess0 Occasionale