Serata Casinò Red Carpet a Saint Vincent

Il 6 dicembre è in programma un’evento speciale chiamato “Casinò Red Carpet” a Saint Vincent, nella sala Evolution del Casino de la Vallée. La serata inizia con una cena con spettacolo alle ore 20, esclusivamente su prenotazione, seguita dalla discoteca dalle ore 22.30 con due sale a disposizione: una con musica degli anni Settanta, Ottanta e Novanta e l’altra con musica dance.

La cena con spettacolo sarà curata dal Catering Le Vélo e sarà composta da un ricco menù che include fiori di zucca ripieni e fritti, mezzi paccheri freschi al pesto di pistacchio con bacon croccante, rollè di sottofiletto glassato al rosmarino con carote aromatizzate e cheesecake allo yogurt con coulis di piccoli frutti. Il prezzo complessivo per persona è di 40 euro e include anche pane e grissini artigianali, vino, acqua e caffè a cialde.

La serata sarà anticipata da una sfilata a partire dalle ore 19, curata da Fabio Porliod, e sarà accompagnata dalle ragazze Elysian e i dj de La Pecora Nera. La madrina della serata sarà Selvaggia Roma, influencer e personaggio televisivo nota per aver partecipato a programmi come Uomini e Donne, Temptation Island e il Grande Fratello Vip.

Dalle ore 22.30 ci sarà l’apertura delle sale da ballo con “Gas&Mauri” in sala 1 e Maurizio De Stefani in sala 2. È possibile prenotare un “divano privé” contattando il 333.4951464. La Pecora Nera è un gruppo di ragazzi valdostani che organizza feste dal 2010 e ha acquisito una grande professionalità e popolarità in Valle d’Aosta. Per informazioni e contatti si possono visitare i profili Facebook e Instagram di La Pecora Nera Eventi.