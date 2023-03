Serale di Amici: ecco come sono state suddivise le squadre

Il Serale di Amici tornerà da sabato 18 marzo e anche quest’anno, come le precedenti edizioni, gli alunni sono stati divisi in tre squadre capitanati dai rispettivi professori.

Una comunicazione importante: per gli allievi di #Amici22 è arrivato il momento di scoprire come sono composte le squadre del Serale! Cosa ne pensate? pic.twitter.com/oXD9mKVdSK

Il primo team che ci è stato presentato è quello composto da Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, i #CuccaLo. La loro è la squadra più numerosa composta da ben sei allievi, tre ballerini (Samu, Maddalena Svevi e Megan Ria) e tre cantanti (NDG, Cricca e Angelina Mango).

I prof Emanuel Lo e Lorella Cuccarini incontrano gli allievi della loro squadra in vista della prima puntata del Serale che andrà in onda sabato 18 Marzo in prima serata su Canale 5! #Amici22 pic.twitter.com/lngBVF8P2O

— Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 13, 2023