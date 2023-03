Serale di Amici 22: la prima registrazione, anticipazioni e data

Habemus data, dopo aver scoperto quando andrà in onda la prima puntata del serale di Amici 22, adesso sappiamo anche quando verrà registrata. Il primo appuntamento mariano è fissato per sabato 18 marzo, ma come succede da anni non sarà in diretta e infatti la registrazione ci sarà giovedì 16 marzo (quindi sapremo subito chi verrà eliminato). Da qui in poi troverete degli spoiler, quindi se non volete leggere le anticipazioni passate oltre.

Cosa sappiamo già del serale? Il direttore artistico sarà nuovamente il celebre coreografo e sceneggiatore francese Stephane Jarny. Conosciamo anche i nomi di tutti gli alunni che hanno conquistato la maglia dorata (qui per le anticipazioni dello scorso 3 marzo). Ancora un mistero i nomi dei giudici, sembra solo certa l’assenza di Stefano De Martino che pare sia troppo impegnato con i progetti in Rai. C’è chi parla di un rinnovo completo e non sarebbe un male onestamente.

Il Serale di #Amici22 da SABATO 18 MARZO in prima serata su Canale 5! ✨ pic.twitter.com/3x4l0aurFn — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 6, 2023

La prima registrazione del serale di #Amici22 verrà registrata giovedì 16 marzo. — AMICI NEWS (@amicii_news) March 6, 2023

Serale di Amici 22: gli alunni ammessi.

Ramon

Isobel

Angelina

Maddalena

Samu

Gianmarco

Mattia

Federica

Wax

Alessio

Cricca

Aaron

NDG

Piccolo G

Megan

Tra gli alunni che hanno avuto la maglia d’oro c’è anche il ballerino Alessio Cavaliere, che proprio nel daytime di ieri ha festeggiato chiamando sua madre: “Devo dirti che è stato proprio bello, cioè veramente bellissimo. Non puoi capire ho letto nel led che ero passato, un momento stupendo.Sono felicissimo è stato bellissimo. Da uno a cento sono felice centouno. Questa è una sensazione che nemmeno so descrivere“.

Anche Samu Segreto ha parlato con i suoi genitori al telefono: “Quando mi ha detto ‘ti devi assumere le tue responsabilità’ pensavo mi mandasse a casa. E invece poi è successo tutto. Adesso va alla grande, ho la maglia ce l’ho fatta! Non potevo chiedere di più pa, sono davvero felice di come è andata“.